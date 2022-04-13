Тихонов об идее пригласить Бьорндалена в сборную России: «Надо же было до такого догадаться. С такой историей биатлона мы ищем тренера там»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал идею приглашения норвежца Уле Эйнара Бьорнадена на должность тренера сборной России.

Ранее о планах пригласить Бьорндалена рассказал глава СБР Виктор Майгуров.

«В свое время мы привлекали к работе со сборной личных тренеров. Мой тренер Евгений Глинский частенько приезжал на сборы, и ему великий доверял проводить тренировку. Для него это было счастьем, он набирался опыта.

Что мы сейчас видим? У нас 14 высших учебных заведений физической культуры и академии, но во многих видах спорта преобладают иностранцы. И сейчас Майгуров говорит о том, что разговаривал о работе с Бьорндаленом. Надо же было до такого догадаться. С такой историей биатлона мы ищем тренера там», – сказал Тихонов.

Также он поделился мнением об идее пригласить на пост страшего тренера российской женской команды.

«К Падину я отношусь с уважением. Но тут вопрос в том, захочет ли он вернуться в эту интригу, чтобы его через год выгнали», – добавил Тихонов.

Виктор Майгуров: «На Олимпиаде я общался с Бьорндаленом, он был готов обсуждать вопрос работы со сборной России, но сейчас этот вопрос уже отпадает»