Тихонов об идее пригласить Бьорндалена в сборную России: «Надо же было до такого догадаться. С такой историей биатлона мы ищем тренера там»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал идею приглашения норвежца Уле Эйнара Бьорнадена на должность тренера сборной России.

Ранее о планах пригласить Бьорндалена рассказал глава СБР Виктор Майгуров.

«В свое время мы привлекали к работе со сборной личных тренеров. Мой тренер Евгений Глинский частенько приезжал на сборы, и ему великий Александр Привалов доверял проводить тренировку. Для него это было счастьем, он набирался опыта.

Что мы сейчас видим? У нас 14 высших учебных заведений физической культуры и академии, но во многих видах спорта преобладают иностранцы. И сейчас Майгуров говорит о том, что разговаривал о работе с Бьорндаленом. Надо же было до такого догадаться. С такой историей биатлона мы ищем тренера там», – сказал Тихонов.

Также он поделился мнением об идее пригласить Андрея Падина на пост страшего тренера российской женской команды.

«К Падину я отношусь с уважением. Но тут вопрос в том, захочет ли он вернуться в эту интригу, чтобы его через год выгнали», – добавил Тихонов.

Виктор Майгуров: «На Олимпиаде я общался с Бьорндаленом, он был готов обсуждать вопрос работы со сборной России, но сейчас этот вопрос уже отпадает»

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