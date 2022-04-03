Виктор Майгуров о тренерах сборной: «Я не услышал конкретных примеров, кого на кого поменять. Ставлю задачу, чтобы до конца апреля утверждение на уровне СБР состоялось»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил работу тренеров национальных сборных в нынешнем сезоне.

– Если сравнивать мужские результаты с женскими, то у мужчин медалей побольше и радости побольше нам приносили. Но тем не менее и Шашилов, и Каминский с Башкировым получили «уд». Нет ли здесь противоречия?

– Наверное, это больше вопрос к членам тренерского совета. Я согласен, если делить на медали, какое-то противоречие в этом есть. С другой стороны, кто выигрывает чемпионат России? И Сливко, и Гореева, которые до декабря готовились с тем же Шашиловым.

Невозможно сравнивать. Может, через год ситуация поменяется – без привязки к Каминскому или Шашилову. Дискуссии были интересные, я считаю, что оценка заслуженная.

– Есть понимание, кто будет работать с командой в следующем сезоне?

– Мы в процессе обсуждения. Вчера собирал тренеров, которые здесь присутствуют и которые хотели пообщаться со мной по этому вопросу. К сожалению, я не услышал конкретных примеров, кого на кого поменять. Не было критики в сторону того или иного тренера.

Я понимаю, что у нас есть определенный пул тренеров, которых можно рассматривать. Я сожалею, что в свое время нам не пригодились Андрей Падин, Паша Ланцов. Это был 2018-й, я всеми руками пытался их отстоять на уровне правления, но не получилось.

С другой стороны, мне приятен прогресс Артема Истомина – как он общается со спортсменами, получает уважение от спортсменов и коллег. Я ставлю задачу, чтобы до конца апреля утверждение тренеров на уровне СБР состоялось. Чтобы все занимались планированием, хотя и сейчас многие занимаются, – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

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