Александр Тихонов: «Хоть Бьорндалена позовете, хоть Фуркада – нет у нас конкурентоспособных спортсменов. Что говорить, если работу Шашилова признают удовлетворительной»

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Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался об идее пригласить Уле-Эйнара Бьорндалена в сборную России.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров сообщил, что во время Олимпиады в Пекине обсуждал с Бьорндаленом возможную работу в российской команде.

«Талантами не становятся, а рождаются. Не так часто появляются спортсмены уровня Бьорндалена, Мартена Фуркада и даже Тихонова. Биатлоном занимаются 56 стран, но мы наблюдаем конкуренцию среди трех-четырех. Бывали моменты, когда проваливались немцы или норвежцы, мы лидировали на протяжении многих лет, шесть Олимпиад кряду выигрывали эстафету.

Но таланты ушли, и уже 14 лет провал, всего одна золотая медаль у Александра Логинова. И при этом я не слышу ни одного взвешенного предложения о том, как преодолеть этот кризис. Весь сезон меня терзают СМИ, спрашивая мнение о том или ином подобном высказывании.

Почему произошли все эти проблемы из-за санкций и допинга, почему отовсюду нас погнали? Видимо, просто не способны руководить биатлоном.

Прежде чем делать такое заявление (о приглашении Бьорндалена – Sports.ru), стоило бы поинтересоваться у самого Бьорндалена, готов ли он этим заниматься. Ни в коем случае не ставлю себе в заслугу, но в моей команде не было звезд, а мы все равно добивались результата.

Сейчас при наличии такого большого количества инфраструктуры ничего подобного нет – приезжают к нам белорусы вчетвером-впятером и все выигрывают, с чем их поздравляю. А нашим надо бы постыдиться! Хоть Бьорндалена позовете, хоть Фуркада – нет сейчас конкурентоспособных спортсменов у нас. Может, хотят внимание таким образом отвлечь.

Что говорить, если работу Михаила Шашилова признают удовлетворительной, это ведь не нормальное явление. У нас 14 вузов, где должны готовить тренеров, но мы их не видим. Во всех видах спорта приглашаем иностранцев, а государство продолжает тратить деньги», – сказал Тихонов.

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