Леонид Гурьев: «Идеальная кандидатура на пост старшего тренера женской команды – Падин. Человек работящий, исполнительный, дисциплинированный»

Тренер Леонид Гурьев назвал идеального кандидата на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.

– Идеальная кандидатура – Падин, сто процентов. Когда он работал в России, его и тренеры мужской, и тренеры женской команд – все его тягали, все его хотели видеть в работе. Потому что человек работящий, исполнительный, дисциплинированный. Все у него получалось. Это думающий тренер. И со спортсменами он нормально контактирует. Я его давно уже знаю.

– А если вас снова позовут в штаб женской сборной России? Многие специалисты сейчас рассуждают, почему бы не обратиться к вам за помощью.

– Ха-ха. Ну, я не знаю. Это надо предметно разговаривать. Садиться и разговаривать с президентом федерации, расставлять все акценты. А если кто-то где-то что-то предложил, предположил, сказал – все эти разговоры, наверное, ни к чему. Мы что, слухами и предположениями будем пользоваться?

Сели за стол переговоров – переговорили, высказали претензии, рассказали о пожеланиях, обозначили цели и задачи и все точки расставили. Все согласны? Согласны. А так, что-то кто-то сказал... Говорят много. У нас как весна, так паранойя: надо что-то где-то менять.

У нас все время так. Когда мы в паре с Норицыным трудились, мы два года проработали, и нас уволили. Мне не нравится у нас институт тренеров. Ну, отправили нас с Норицыным в отставку, ну да, нет результата – поставьте, допустим, на какую-то юниорскую команду, на мужскую...

Зачем разгонять всех тренеров? Надо же воспитывать тренерский состав. Набрали юниоров – пошли с ними дальше: с юниорского состава в молодежный и так далее. Должна быть вертикаль. Должен быть институт тренеров. А то разогнали и сели у разбитого корыта: кого ставить? Каждый год что-то меняем.

Если на таких условиях, то вообще нет смысла тому же Падину дергаться. Зачем? Хотя бы дали на работу четыре года. Понятно, что, если человек не справляется, городит отсебятину, надо снимать с должности. Но люди-то все здесь уже проверенные! Все знают, кто чем дышит, как может работать.

Падин в принципе тоже может сто раз взвесить, приходить ему или не приходить. Он же не от хорошей жизни уехал.

Когда Майгуров стал президентом СБР, я ему сразу сказал: «Виктор Викторович, верни Падина». Потому что опять же тренеры женщин и мужчин всегда тягали его на свои команды. Это работящий тренер, и все у него в порядке. Он это и доказал своими результатами с командой Беларуси. В Уфе они вообще шансов нашим биатлонистам не оставили, – сказал Гурьев.