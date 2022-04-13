Леонид Гурьев: «Идеальная кандидатура на пост старшего тренера женской команды – Падин. Человек работящий, исполнительный, дисциплинированный»

Теги сборная России жен Леонид Гурьев Виктор Майгуров Виталий Норицын Андрей Падин Биатлон

Тренер Леонид Гурьев назвал идеального кандидата на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.

– Идеальная кандидатура – Падин, сто процентов. Когда он работал в России, его и тренеры мужской, и тренеры женской команд – все его тягали, все его хотели видеть в работе. Потому что человек работящий, исполнительный, дисциплинированный. Все у него получалось. Это думающий тренер. И со спортсменами он нормально контактирует. Я его давно уже знаю.

– А если вас снова позовут в штаб женской сборной России? Многие специалисты сейчас рассуждают, почему бы не обратиться к вам за помощью.

– Ха-ха. Ну, я не знаю. Это надо предметно разговаривать. Садиться и разговаривать с президентом федерации, расставлять все акценты. А если кто-то где-то что-то предложил, предположил, сказал – все эти разговоры, наверное, ни к чему. Мы что, слухами и предположениями будем пользоваться?

Сели за стол переговоров – переговорили, высказали претензии, рассказали о пожеланиях, обозначили цели и задачи и все точки расставили. Все согласны? Согласны. А так, что-то кто-то сказал... Говорят много. У нас как весна, так паранойя: надо что-то где-то менять.

У нас все время так. Когда мы в паре с Норицыным трудились, мы два года проработали, и нас уволили. Мне не нравится у нас институт тренеров. Ну, отправили нас с Норицыным в отставку, ну да, нет результата – поставьте, допустим, на какую-то юниорскую команду, на мужскую...

Зачем разгонять всех тренеров? Надо же воспитывать тренерский состав. Набрали юниоров – пошли с ними дальше: с юниорского состава в молодежный и так далее. Должна быть вертикаль. Должен быть институт тренеров. А то разогнали и сели у разбитого корыта: кого ставить? Каждый год что-то меняем.

Если на таких условиях, то вообще нет смысла тому же Падину дергаться. Зачем? Хотя бы дали на работу четыре года. Понятно, что, если человек не справляется, городит отсебятину, надо снимать с должности. Но люди-то все здесь уже проверенные! Все знают, кто чем дышит, как может работать.

Падин в принципе тоже может сто раз взвесить, приходить ему или не приходить. Он же не от хорошей жизни уехал.

Когда Майгуров стал президентом СБР, я ему сразу сказал: «Виктор Викторович, верни Падина». Потому что опять же тренеры женщин и мужчин всегда тягали его на свои команды. Это работящий тренер, и все у него в порядке. Он это и доказал своими результатами с командой Беларуси. В Уфе они вообще шансов нашим биатлонистам не оставили, – сказал Гурьев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные