Васильев о кандидатах на пост старшего тренера женской сборной России: «Ведутся переговоры с Падиным. Он был бы идеальным вариантом для всех»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону рассказал, кто рассматривается на должность старшего тренера женской сборной России.

«Если не , то кто? Рассматривается Андрей Падин, с ним переговоры ведутся, он был бы идеальным вариантом для всех.

? Нет, пусть он работает с Кристиной Резцовой как личный тренер, я в этом не вижу противоречия. Но как старший тренер он за два года себя показал, результата вообще никакого не было, он был отстранен от должности.

Как запасной вариант, если никто не подойдет, то вполне сойдет, ха-ха, – сказал Васильев.

В настоящее время Падин работает с мужской сборной Беларуси.