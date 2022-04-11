Васильев о кандидатах на пост старшего тренера женской сборной России: «Ведутся переговоры с Падиным. Он был бы идеальным вариантом для всех»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, кто рассматривается на должность старшего тренера женской сборной России.
«Если не Михаил Шашилов, то кто? Рассматривается Андрей Падин, с ним переговоры ведутся, он был бы идеальным вариантом для всех.
Виталий Норицын? Нет, пусть он работает с Кристиной Резцовой как личный тренер, я в этом не вижу противоречия. Но как старший тренер он за два года себя показал, результата вообще никакого не было, он был отстранен от должности.
Как запасной вариант, если никто не подойдет, то Леонид Гурьев вполне сойдет, ха-ха, – сказал Васильев.
В настоящее время Падин работает с мужской сборной Беларуси.