Драчев о кандидатах на пост старшего тренера женской сборной: «Норицын – замечательный человек и хороший специалист. Считаю, что Падин бы не подошел»

Теги сборная России жен Владимир Драчев Виталий Норицын Андрей Падин Биатлон

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что считает хорошим вариантом кандидатуру Виталия Норицына на пост главного тренера женской сборной России.

– Норицын – замечательный человек, в первую очередь. Немножко, конечно, у него есть свои нюансы в работе. Но идеальных, наверное, не найти. Это хороший специалист.

В общем и целом команда при нем выходила на старты на хорошем спортивном пике. Да, были определенные нюансы по стрельбе, но сама форма была неплохая. Самое главное, что у Норицына огромное стремление в поисках чего-то нового. Что, наверное, очень важно для биатлона.

Мы понимаем, что изменения в нашем виде спорта происходят очень быстро: старты другими становятся, меняется скорострельность, меняются сами методические подходы к подготовке и соревнованиям. Это очень важно. Подготовка и соревнования где-то должны быть схожи.

Допустим, мы готовим спортсменок, но оказывается, что-то, что они делали несовместимо с выступлениями. Тут, на мой взгляд, большой ошибкой Михаила Шашилова было то, что он давал спортсменкам огромную нагрузку. Они просто не могли ее переварить.

Поэтому биатлонистки пребывали в функциональной яме. Они не могли выйти из нее до конца сезона. Все время ходили в этой загруженности. Не сумел Шашилов вывести команду даже к главному старту.

А у Норицына как раз есть умение грамотно подвести к главному старту. У него есть и свои минусы и плюсы. В силовой подготовке, конечно, порой где-то перебирал. Был и один нюанс, касавшийся других аспектов.

Но в целом, наверное, я бы его в большей степени рассматривал из тех кандидатов, которые есть. А их и не так много в наших тренерских кадрах. Норицын может быть рассмотрен одним из первых кандидатов.

Андрея Падина можно рассмотреть на должность наставника женской сборной?

– Мне кажется, маловероятно. Но мнение это одно, а назначения – другое. Здесь надо дождаться выборов президента СБР, и он уже будет назначать, выбирать тех, с кем он будет работать, и дальше уже все остальное рассматривать.

А сейчас мы немного впереди паровоза бежим. Мое личное мнение относительно Падина? Я считаю, что он бы не подошел, – сказал Драчев. 

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