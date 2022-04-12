Драчев о кандидатах на пост старшего тренера женской сборной: «Норицын – замечательный человек и хороший специалист. Считаю, что Падин бы не подошел»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что считает хорошим вариантом кандидатуру на пост главного тренера женской сборной России.

– Норицын – замечательный человек, в первую очередь. Немножко, конечно, у него есть свои нюансы в работе. Но идеальных, наверное, не найти. Это хороший специалист.

В общем и целом команда при нем выходила на старты на хорошем спортивном пике. Да, были определенные нюансы по стрельбе, но сама форма была неплохая. Самое главное, что у Норицына огромное стремление в поисках чего-то нового. Что, наверное, очень важно для биатлона.

Мы понимаем, что изменения в нашем виде спорта происходят очень быстро: старты другими становятся, меняется скорострельность, меняются сами методические подходы к подготовке и соревнованиям. Это очень важно. Подготовка и соревнования где-то должны быть схожи.

Допустим, мы готовим спортсменок, но оказывается, что-то, что они делали несовместимо с выступлениями. Тут, на мой взгляд, большой ошибкой Михаила Шашилова было то, что он давал спортсменкам огромную нагрузку. Они просто не могли ее переварить.

Поэтому биатлонистки пребывали в функциональной яме. Они не могли выйти из нее до конца сезона. Все время ходили в этой загруженности. Не сумел Шашилов вывести команду даже к главному старту.

А у Норицына как раз есть умение грамотно подвести к главному старту. У него есть и свои минусы и плюсы. В силовой подготовке, конечно, порой где-то перебирал. Был и один нюанс, касавшийся других аспектов.

Но в целом, наверное, я бы его в большей степени рассматривал из тех кандидатов, которые есть. А их и не так много в наших тренерских кадрах. Норицын может быть рассмотрен одним из первых кандидатов.

– можно рассмотреть на должность наставника женской сборной?

– Мне кажется, маловероятно. Но мнение это одно, а назначения – другое. Здесь надо дождаться выборов президента СБР, и он уже будет назначать, выбирать тех, с кем он будет работать, и дальше уже все остальное рассматривать.

А сейчас мы немного впереди паровоза бежим. Мое личное мнение относительно Падина? Я считаю, что он бы не подошел, – сказал Драчев.