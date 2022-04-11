Иван Черезов: «Говорить, что «Ижевскую винтовку» отменили окончательно, пока рано. Понятно, к чему все движется, но это еще не окончательное решение»

Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов объяснил, почему турнир «Ижевская винтовка» не был включен в предварительный план соревнований на следующий сезон.

«В Тюмени во время чемпионата России исполком тренерского совета представил проект календарного плана на следующий сезон. Пока этот проект не приняли и отправили на доработку.

Следующая процедура – это согласование календарного плана Правлением СБР. Поэтому говорить о том, что «Ижевскую винтовку» отменили окончательно, пока рано.

Понятно, к чему все движется, но это еще не окончательное решение.

Соревнований не оказалось в предварительном плане, потому что номерной фонд в гостинице комплекса меньше, чем количество приезжающих спортсменов», – рассказал Черезов.