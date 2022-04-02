Иван Черезов: «Здорово, что Гореева сумела восстановиться в кратчайшие сроки и побороться за медали. Но что касается травм, здесь самое главное – не спешить»

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Трехкратный чемпион мира Иван Черезов рассказал, как важно для спортсмена полностью восстанавливаться от травм. 

«Очень здорово, что Гореева сумела восстановиться в кратчайшие сроки и снова выйти на старт, побороться за медали. Но вообще, что касается травм, здесь самое главное – не спешить. 

Потому что ты спортсмен, ты привык выступать на высоком уровне, и тебе хочется быстрее вернуться. Самое главное, что ты головой хочешь быстрее вернуться, а тело не дает. Все равно законы физиологии не изменишь, нужно восстановление. Связки, сухожилия зарастают в течение трех недель, их нельзя беспокоить.

Моя главная ошибка была, что я очень сильно хотел вернуться. От этого у меня нарушилась техника хода, сформировались неправильные движения.

Причем этого не замечал, не оценивал, а спустя время понял, что допустил колоссальную ошибку. При моей травме надо было пропустить не только один сезон», – сказал Черезов в эфире «Матч ТВ». 

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