Иван Черезов: «Почти гарантировано, что следующий сезон пройдет без российских спортсменов. Хочется надеяться, что со временем все придет в норму»

Трехкратный чемпион мира по биатлону высказался об отстранении биатлонистов России (СБР).

«Кто должен продолжать работу по восстановлению? Дело не в руководстве СБР. Международная организация выбрала отстранить Россию везде. Конкретные люди и личности вряд ли как-то помогут урегулировать вопрос и повлиять на ситуацию. Отношения в данный момент не наладятся.

Хочется надеяться, что со временем все максимально быстро придет в норму. В СБР будут выборы, может смениться президент. В любом случае нам нужно переформатировать подготовку наших спортсменов, детский спорт. Нужно сделать так, чтобы наши спортсмены стали еще сильнее.

Почти гарантировано, что следующий сезон пройдет без российских спортсменов. Все болельщики, спортсмены привыкли, что спорт нацелен на то, чтобы проявить себя на международной арене. Но сейчас эту дорогу закрыли. Главное выбрать правильную программу развития, чтобы вернуться и быть в конкуренции», – сказал Черезов.

Генсекретарь IBU: «Возможно, отстранение СБР продлится несколько лет. Мы выбрали самый высокий уровень санкций»