Черезов об отстранении СБР: «Все слышали о существовании двойных стандартов. Сейчас все наглядно продемонстрировали: макси сброшены»

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Трехкратный чемпион мира Иван Черезов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

– Конечно, все мы очень расстроены тем, что происходит. Тем, что российский и белорусский спорт не просто ограничили во всем, но и выставляют из международных федераций.

– Все слышали о существовании двойных стандартов, о том, что к нам по-особому относятся, где-то даже с пристрастием. Сейчас как раз в этом отношении все наглядно продемонстрировали: макси сброшены. Пусть мы и говорим, что спорт вне политики, но уже давно такого принципа нет. Уже давно она сюда вмешалась. Это начало проявляться уже после Сочи.

– То есть это чисто политическое решение?

– Да, политика в первую очередь. И все международные (спортивные) организации, и самая главная – МОК – они все под козырек выполняют поставленную перед ними задачу: отстранить российскую и белорусские сборные. И, конечно, все международные федерации начинают это выполнять.

Самое страшное, самое неприятное заключается в том, что (под это решение) попали самые незащищенные – наши спортсмены. Они живут этими выступлениями, это их цель, это их любимое дело, а сейчас их лишили возможности достичь своей мечты в спорте. Конечно, они больше всех пострадали. Я думаю, что пострадают и юниоры. Они тоже оказались во всей этой мясорубке. Больно на все это смотреть.

– Есть ли надежда на то, что в не самом отдаленном будущем ситуация изменится в лучшую сторону?

– Как говорится, время лечит. Если мы говорим о будущем, то конкретно, сколько времени ждать? Когда все изменится? Полгода или год? Скажу, что нет. Конечно, когда-то все это изменится. Но такая боль, что наших спортсменов таким образом лишили возможности выступать! При этом не только биатлон от этого страдает, но и все виды спорта у нас.

Пока никто не может прогнозировать, сколько все это продлится. Дай бог, что год. Но пока такие мысли, что одним годом это не обойдется.

Возвращаясь к теме двойных стандартов, скажу, что наших хоккеистов, выступающих в НХЛ, никто не отстраняет. Они там звезды, значимые фигуры, на которые приходят смотреть зрители, платят деньги, и, соответственно, никто не хочет терять заработок.

Настолько все стало меркантильно, что видим такую картину: там деньги зарабатываются, то есть им это нужно и полезно, а здесь Европа – пусть, как говорится, все хоронится. Такая там логика. Это и есть двойные стандарты, – сказал Черезов.

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