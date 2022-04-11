Юрий Каминский: «У меня есть много вопросов, которые хочется решить в плане четырехлетней подготовки, но сейчас даже говорить об этом бессмысленно»

Старший тренер российской мужской команды по биатлону заявил, что тренеры сборной находятся в подвешенном состоянии из-за того, что выборы главы СБР пройдут в июне.

— Ваша группа будет находиться в Ханты-Мансийске до 16 апреля, какой план у вас дальше?

— Сейчас проводим аэробные, игровые тренировки, как бы заканчиваем сезон и восстанавливаемся. Посмотрим, насколько позволит погода, может быть, проведем тесты. Просто по вязкому снегу, вероятно, будет не очень хорошо. Во всяком случае, попробуем.

— Из-за того, что выборная конференция пройдет в июне, а не в мае, вы находитесь в подвешенном состоянии?

— В какой-то степени мы все в подвешенном состоянии. Это не есть хорошо. Не знаю, почему так решили, но вот так есть.

— Если проводить конференцию в мае, то штабу было бы легче строить планы на сезон?

— Сейчас начинается четырехлетний цикл. Понятно, что больших различий не будет. Насколько я знаю, в мужской команде нет желания что-то менять. А вот женская команда, если там что-то будут менять, а есть разные взгляды, как это сделать, может фактически потерять сезон. Условно, начнет один, а продолжать будет другой тренер.

У меня просто есть много вопросов, которые хочется решить в плане четырехлетней подготовки, но сейчас даже говорить об этом бессмысленно. Обращаться к тому же Майгурову сейчас бессмысленно, понятно, что он сейчас занят больше другими делами. Существует неопределенность. Повторюсь, что на нас, тренеров мужской сборной, это еще не так сказывается, а у штаба женской сборной немного иначе, – сказал Каминский.