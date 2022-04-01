Каминский, Башкиров и Шашилов получили оценки «удовлетворительно» за работу в сезоне-2021/22 от тренерского совета Союза биатлонистов России

Тренерский совет Союза биатлонистов России ( ) оценил работу старших тренеров сборной Юрия Каминского и .

Старший тренер мужской команды получил оценку «удовлетворительно». За это проголосовали 36 человек, один воздержался.

Старший тренер женской команды Михаил Шашилов тоже получил оценку «удовлетворительно». За это проголосовали 23 человека, 5 проголосовали за «неудовлетворительно».

Работу тренера мужской сборной Сергея Башкирова также оценили как «удовлетворительную» большинством голосов – 36 «за» при одном воздержавшемся.

По регламенту специалисты могут получить одну из двух оценок – удовлетворительно или неудовлетворительно.

На Олимпиаде-2022 сборная России по биатлону завоевала 4 медали: серебро в женской эстафете, бронзовые награды в мужской и смешанной эстафетах, был третьем в гонке преследования.