Каминский, Башкиров и Шашилов получили оценки «удовлетворительно» за работу в сезоне-2021/22 от тренерского совета Союза биатлонистов России

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил работу старших тренеров сборной Юрия Каминского и Михаила Шашилова.
Старший тренер мужской команды Юрий Каминский получил оценку «удовлетворительно». За это проголосовали 36 человек, один воздержался.
Старший тренер женской команды Михаил Шашилов тоже получил оценку «удовлетворительно». За это проголосовали 23 человека, 5 проголосовали за «неудовлетворительно».
Работу тренера мужской сборной Сергея Башкирова также оценили как «удовлетворительную» большинством голосов – 36 «за» при одном воздержавшемся.
По регламенту специалисты могут получить одну из двух оценок – удовлетворительно или неудовлетворительно.
На Олимпиаде-2022 сборная России по биатлону завоевала 4 медали: серебро в женской эстафете, бронзовые награды в мужской и смешанной эстафетах, Эдуард Латыпов был третьем в гонке преследования.