Виктор Майгуров: «В женской команде возможны внутренние изменения, но не кардинальные. Нельзя исключать, что у Шашилова будет просто группа»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Михаил Шашилов Матч ТВ Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о возможных изменениях в тренерском штабе сборной России по биатлону. 

— У всех тренеров действующий контракт до 31 мая, но я за то, чтобы сегодня уже тренеры были теоретически утверждены. Фактически мы направим списки в отведенный срок в Минспорт, чтобы их утвердили с 1 июля. Но планирование должно начаться сейчас.

Не собираемся тянуть это до мая или июня. Тренерский штаб должен продолжить или начать работу с 1 мая. 

— Каков процент, что Шашилов продолжит работу?

— Как я сказал, его работа была признана удовлетворительной. Ко всем были те или иные вопросы, наверное, в меньшей степени они были к мужской команде.

В женской возможны внутренние изменения, но не кардинальные. После того, как проведу личные консультации, мы обсудим коллегиально. Нельзя исключать, что у Михаила Викторовича будет просто группа, – сказал Майгуров. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные