Виктор Майгуров: «В женской команде возможны внутренние изменения, но не кардинальные. Нельзя исключать, что у Шашилова будет просто группа»

Глава Союза биатлонистов России ( ) высказался о возможных изменениях в тренерском штабе сборной России по биатлону.

— У всех тренеров действующий контракт до 31 мая, но я за то, чтобы сегодня уже тренеры были теоретически утверждены. Фактически мы направим списки в отведенный срок в Минспорт, чтобы их утвердили с 1 июля. Но планирование должно начаться сейчас.

Не собираемся тянуть это до мая или июня. Тренерский штаб должен продолжить или начать работу с 1 мая.

— Каков процент, что Шашилов продолжит работу?

— Как я сказал, его работа была признана удовлетворительной. Ко всем были те или иные вопросы, наверное, в меньшей степени они были к мужской команде.

В женской возможны внутренние изменения, но не кардинальные. После того, как проведу личные консультации, мы обсудим коллегиально. Нельзя исключать, что у Михаила Викторовича будет просто группа, – сказал Майгуров.