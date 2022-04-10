Эдуард Латыпов: «За сезон поставил бы себе четыре с плюсом. Я получил колоссальный опыт, в дальнейшем будет больше мотивации, чтобы стремиться к победам»

Российский биатлонист оценил свои результаты в прошедшем сезоне и поделился впечатлениями от участия в Югорском лыжном марафоне.

«За сезон поставил бы себе четыре с плюсом. Можно даже до пяти дотянуть сегодня, потому что хороший результат. Конечно, были хорошие моменты и не очень, но тем он для меня и ценен. Я получил огромный, просто колоссальный опыт, в дальнейшем у меня будет больше мотивации, чтобы стремиться к победам.

Мне кажется, когда лыжники в лучшей форме, когда они на пике, с ними очень тяжело бороться. Я не первый раз с ними бегаю, и проигрывать им совсем чуть-чуть для биатлониста – это хорошо, а если получается выиграть – еще лучше.

Сложно ли без стрельбищ? На самом деле, мы целый сезон бегали со стрельбой, нужно было немножко отвлечься от этого, проверить свой функционал, побороться, особенно потому, что такие длинные дистанции нечасто у нас бывают. При возможности мы будем стараться пересекаться с лыжниками, чтобы друг друга подстегивать, мотивировать», – сказал Латыпов.