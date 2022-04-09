Иван Якимушкин: «В биатлоне очень высокие скорости, они почти на равных могут бороться с лыжниками. Но хорошо, что мы дали им какой-то бой»

Теги сборная России лыжные гонки Эдуард Латыпов Югорский марафон Иван Якимушкин ТАСС Лыжи

Серебряный призер Олимпиады-2022 лыжник Иван Якимушкин прокомментировал результаты гонки на 50 км своободным стилем в рамках Югорского марафона. 

Якимушкин выиграл гонку, второе место с отрывом в 0,2 секунды занял биатлонист Эдуард Латыпов. 

«Ребята (биатлонисты) очень много тренируются. С годами можно проанализировать, что в биатлоне стали очень высокие скорости.

Я думаю, они почти на равных могут бороться с лыжниками. Но хорошо, что мы дали какой-то бой им, как некоторые здесь говорят, и все-таки победили лыжники.

Сегодня безупречная трасса была для этого времени года. Очень хорошо готова», – отметил Якимушкин. 

Лыжи. «Югорский марафон». Якимушкин выиграл гонку на 50 км свободным стилем, Латыпов – 2-й, Ретивых – 3-й, Легков – 6-й

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