Латыпов о серебре Югорского марафона: «Удалось навязать лыжникам борьбу, было очень интересно. Будем стараться делать больше стартов вместе»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в гонке на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне.

Латыпов завоевал серебро, уступив 0,2 секунды лыжнику Ивану Якимушкину.

«Сегодня хороший день, погода радует, очень понравилась сегодняшняя гонка. Большую часть дистанции шли в группе, все решалось на последних километрах.

Задача была сохранить силы на последний отрезок дистанции, а в концовке выбрать выгодную позицию, что я и сделал. Здесь необычная марафонская трасса – без крутых подъемов, тем и славен Югорский марафон. Думаю, тем интереснее.

Финишировать с лыжниками было очень интересно, удалось навязать борьбу. Чуть-чуть не хватило до первого места, но это спорт, побеждает сильнейший. Полстопы не хватило, но я доволен сегодняшней гонкой.

Якимушкин – серебряный призер Олимпиады в лыжном марафоне, очень рад, что смог сразиться с такими именитыми спортсменами. Очень хороший опыт для биатлонистов, будем стараться делать больше стартов вместе. Думаю, в следующем сезоне это получится», – сказал Латыпов.

Лыжи. «Югорский марафон». Якимушкин выиграл гонку на 50 км свободным стилем, Латыпов – 2-й, Ретивых – 3-й, Легков – 6-й