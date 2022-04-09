Юрий Каминский: «На финише Латыпову не хватило спринтерского навыка. Тактически все сделал правильно, проиграл совсем чуть-чуть»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону прокомментировал результаты биатлонистов в коньковой гонке на 50 км на Югорском лыжном марафоне.

Лучший из биатлонистов стал вторым, уступив лыжнику 0,2 секунды.

– Как оцените гонку Латыпова? И насколько биатлонисты уступают лыжникам в финишном рывке?

– Гонка была хорошая, но на финише не хватило спринтерского навыка. А тактически все сделал правильно, вовремя вышел. Он и проиграл совсем чуть-чуть.

В каждом действии можно найти лучший вариант. Здесь надо было с мощности перейти на частоту, но немножко не хватило. Не лучшее состояние, сейчас ребята бегут за счет базовой подготовки в основном. Никита Поршнев очень неплохо себя проявлял, но на финише не хватило.

У нас редко возникают такие ситуации, как сегодня. Лыжники более опытные в этом плане. Плюс бежал спринтер Ретивых, обыграть его в финишном створе – это хорошо.

– лидировал после 40 километров, чего ему не хватило?

– Он как раз не самый лучший в финишном створе, ему стоило чуть раньше поднимать скорость и пытаться уходить в отрыв. Объективно он послабее на финише.

– Какие у вас впечатления от юниоров, которые находятся у вас на сборах?

– Да, двое юниоров сейчас на сборе, а должно быть трое – один заболел, Емерхонов тоже приболел и не бежал. очень порадовал, что удержался.

Показал, что была проведена хорошая базовая подготовка, подтвердил высокие аэробные возможности. Нормально, можно работать с ним. Мы его рассматриваем на подготовку в сборной, для того его и привлекли, – сказал Каминский.

Лыжи. «Югорский марафон». Якимушкин выиграл гонку на 50 км свободным стилем, Латыпов – 2-й, Ретивых – 3-й, Легков – 6-й