Генеральный секретарь IBU о финансовых обязанностях СБР: «У организаций, деятельность которых приостановлена, сохраняются все обязательства, но нет никаких прав»

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов ( ) Никлас Карлссон прокомментировал приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР) в IBU.

«Конечно, это был очень трудный вопрос. Нам пришлось проделать большую работу, чтобы убедиться, что мы делаем все верно и в соответствии с нашими правилами. Так что это было непростое решение для исполнительного комитета IBU.

Мы должны быть постоянно на связи с СБР и следить, как развивается ситуация. Если произойдут значительные изменения, то исполнительный совет IBU сможет незамедлительно отреагировать на это.

Мы планируем обсудить ситуацию с отстранением на конгрессе, который пройдет с 15 по 19 сентября 2022 года», – сказал Карлссон.

«Что касается денежного вопроса, то у нас действует система членского взноса. Для региональных участников IBU — 150 тысяч евро в год, для постоянных — 300 тысяч евро в год.

У организаций, деятельность которых приостановлена, сохраняются все обязательства, но нет никаких прав. Поэтому СБР не получит тех денег, которые можно было бы вернуть», – цитирует Карлссона «Матч ТВ».