Виктор Майгуров: «Уверен, что Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону вернется в Тюмень»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выразил уверенность, что соревнования по биатлону и лыжным гонкам в будущем снова будут проходить в Тюмени.

«Я уверен, что Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону вернется в Тюмень», – сказал Майгуров.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов под своей эгидой, а также приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона.

В последний раз этап Кубка мира по биатлону в Тюмени проводился в сезоне-2017/18.