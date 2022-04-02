Виктор Майгуров: «Уверен, что Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону вернется в Тюмень»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выразил уверенность, что соревнования по биатлону и лыжным гонкам в будущем снова будут проходить в Тюмени.

«Я уверен, что Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону вернется в Тюмень», – сказал Майгуров. 

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов под своей эгидой, а также приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона.

В последний раз этап Кубка мира по биатлону в Тюмени проводился в сезоне-2017/18.

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