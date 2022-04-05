Виктор Майгуров: «В IBU хотели взять 30 тысяч евро за жилье на этапах Кубка мира, куда мы не приехали. Надеюсь, конструктивно все решим»

Глава Союза биатлонистов России ( ) рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) просит оплатить жилье, которое российская команда не использовала из-за отстранения.

«Была интересная ситуация с IBU в марте этого года. Мы забронировали жилье на этапы Кубка мира, но не приехали. Соответственно, оплата не была произведена, о чем мы уведомили IBU. Это очевидный форс-мажор. Это же не то, что мы просто не захотели и не приехали. Были готовы, но нас не пустили. За что платить?

Мы предложили считать эту ситуацию форс-мажором и снять все претензии. В IBU хотели взять деньги, там 30 тысяч евро, тут 30 тысяч. Надеюсь, что мы конструктивно все решим. Они задали вопрос, мы ответили. Больше пока ничего не было», – сказал Майгуров.