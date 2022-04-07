Антон Бабиков: «Постараемся навязать борьбу на Югорском марафоне. Есть практика, когда биатлонисты забегали в призы»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков заявил, что биатлонисты постараются навязать борьбу лыжникам на Югорском марафоне.

Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 8-9 апреля. В первый день участники пробегут классическую гонку на 50 км, во второй – забеги на 5, 25 и 50 км свободным стилем.

«Мы здесь три дня и каждый день мы тренируемся на новых трассах. Этот город и правда живет лыжными гонками.

Для меня удовольствие – это то, какое количество людей выйдет на дистанцию. Это доставляет много эмоций.

Постараемся навязать борьбу, потому что практика есть, когда биатлонисты забегали в призы», – сказал Бабиков.