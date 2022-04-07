Устюгов о Югорском марафоне: «Завтра классическая дистанция, я готовился больше к коньку. Поэтому бороться за победу – не в этот раз»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился ожиданиями от Югорского лыжного марафона.
«В прошлом году не получилось навязать борьбу лидерам. Думаю, что каждому спортсмену нужно пройтись с любителями. Марафон – это семейный праздник.
У всех задачи стоят разные, у меня просто получить удовольствие. Завтра классическая дистанция, я готовился больше к коньку, поэтому бороться за победу – не в этот раз», – сказал Устюгов на пресс-конференции.
Югорский марафон пройдет в Ханты-Мансийске 8–9 апреля.