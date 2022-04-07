Устюгов о Югорском марафоне: «Завтра классическая дистанция, я готовился больше к коньку. Поэтому бороться за победу – не в этот раз»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Югорский марафон Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился ожиданиями от Югорского лыжного марафона.

«В прошлом году не получилось навязать борьбу лидерам. Думаю, что каждому спортсмену нужно пройтись с любителями. Марафон – это семейный праздник.

У всех задачи стоят разные, у меня просто получить удовольствие. Завтра классическая дистанция, я готовился больше к коньку, поэтому бороться за победу – не в этот раз», – сказал Устюгов на пресс-конференции.

Югорский марафон пройдет в Ханты-Мансийске 8–9 апреля.

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