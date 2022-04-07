Латыпов о Югорском марафоне: «50 километров – большая дистанция. Прекрасный повод узнать, кто лучше, лыжники или биатлонисты»

Российский биатлонист рассказал об ожиданиях от Югорского лыжного марафона, в котором он примет участие.

Гонки пройдут в Ханты-Мансийске 8–9 апреля. В первый день участники пробегут классическую гонку на 50 км, во второй – забеги на 5, 25 и 50 км свободным стилем.

«Югорский марафон у меня будет впервые. Рад, что в этом году все, как надо и я побегу.

Конец сезона нужно завершить на хорошей ноте, посоревноваться с именитыми лыжниками и получить заряд эмоций на будущий год.

50 километров – это большая дистанция, у нас максимум – это 20. Прекрасный повод узнать, кто лучше, лыжники или биатлонисты», – сказал Латыпов.