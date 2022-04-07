Латыпов о Югорском марафоне: «50 километров – большая дистанция. Прекрасный повод узнать, кто лучше, лыжники или биатлонисты»

Теги сборная России лыжные гонки Эдуард Латыпов Югорский марафон Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об ожиданиях от Югорского лыжного марафона, в котором он примет участие.

Гонки пройдут в Ханты-Мансийске 8–9 апреля. В первый день участники пробегут классическую гонку на 50 км, во второй – забеги на 5, 25 и 50 км свободным стилем.

«Югорский марафон у меня будет впервые. Рад, что в этом году все, как надо и я побегу.

Конец сезона нужно завершить на хорошей ноте, посоревноваться с именитыми лыжниками и получить заряд эмоций на будущий год.

50 километров – это большая дистанция, у нас максимум – это 20. Прекрасный повод узнать, кто лучше, лыжники или биатлонисты», – сказал Латыпов. 

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