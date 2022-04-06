Дементьев о дисквалификации за допинг: «Не стоит искать виноватых, кроме одного – вина лежит только на мне»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал о своей допинговой истории.

В 2009 году спортсмен был дисквалифицирован на два года из-за положительной пробы на ЭПО.

– Какие-то выводы из той истории с положительной допинг-пробой 2009 года сделали?

– Безусловно. На тот момент все, что случилось, видимо, нужно было мне для осознания, для становления. Когда на меня все это обрушилось, я не был к этому готов. Не стоит искать виноватых, кроме одного – вина лежит только на мне.

– Эта история сломала вашу карьеру? Образ русского парня, который был героем для всех, резко потускнел.

– Возможно. Эта ситуация меня однозначно не красит. Не тот эпизод в карьере, которым можно гордиться. Возможно, пройдет еще какое-то время, и об этом забудут, но не я.

Приведу такое сравнение. Есть у тебя любимая футболка. Ты посадил на нее пятно. Вроде бы застирал, вывел, вновь ее носишь. Для окружающих даже незаметно, что это пятно есть. Но ты знаешь про это пятно.

– Тяжело было возвращаться?

– Да. Но у меня была большая поддержка от семьи, от родителей и друзей, от региона. Я переживал, как это будет выглядеть со стороны соперников, когда я вернусь, но ничего подобного тому, что происходит до сих пор с биатлонистом Александром Логиновым, не было и в помине. Никто мне не сказал, что я не должен бегать рядом с ними.

Возможно, причина в том, что мне не удалось выйти на свой же привычный уровень. Я не отнимал у них медали, как это регулярно делает Саша. Визуально у меня со всеми соперниками были нормальные отношения, но, что они чувствовали, сказать не могу, – сказал Дементьев.