Екатерина Юрлова: «Решение о карьере пока на паузе. Я должна все хорошо взвесить, но до подготовительного сезона все будет озвучено»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова рассказала о том, когда примет решение о дальнейшей карьере.

— После каждой гонки на ЧР вас спрашивали о решении по карьере. Сначала вы ответили, что оно уже принято и вы озвучите его в конце чемпионата. Потом просто отложили этот вопрос. Вы передумали?

— Нет, во-первых, я никакого решения не приняла. Во-вторых, мысли у меня были, да, но изначально я планировала выступить на чемпионате России только в двух гонках: спринт и сингл-микст.

Мы заранее договорились с Максимом Цветковым, и Дмитрий Владимирович Васильев анонсировал, что мы будем выступать такой командой. Потом планы расширились до того, чтобы я выступила в обычной эстафете.

Приехав в Тюмень, я уже была в настроении пробежать всю программу. Немного расстроилась не очень удачному выступлению в спринте, из-за которого у меня были практически нулевые шансы выступить в масс-старте.

Решение о продолжении или завершении пока на паузе. Я должна все хорошо взвесить. Должна понимать, какая у меня ситуация личного характера. Я сейчас не могу ничего озвучивать в плане личных моментов, но в ближайшее время все взвешу. Соответственно, до подготовительного сезона все будет озвучено.

— В основе решения в большей степени лежат личные моменты?

— Ну да, я все-таки мама двоих детей.

— Вы же слышали, что тренерский совет внес вас в расширенный состав на следующий сезон.

— Я слышала о том, что меня включили в расширенный список. Но этот список не дает гарантий, что ты точно окажешься на централизованной подготовке. Есть масса нюансов, необходимо пройти ряд мероприятий, в том числе углубленное медицинское обследование.

— Мне кажется, это был намек, что в команде вас всегда ждут.

— Наверное, им без меня скучно, – сказала Юрлова.