Виктория Сливко: «Последний круг был очень тяжелый. Думала, что Куклина догоняет, а оказывается там была еще Миронова – быстрая нога»

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свое выступление в масс-старте на чемпионате России в Тюмени (2-е место).

«Сегодня я встретила Катю Юрлову перед гонкой, она сказала: я тебе силы отдаю, давай как в Уфе, только без приключений с палкой. Но не получилось – мне Настя Егорова вроде наступила на палку, я потеряла время.

Последний круг был очень тяжелый. Думала, что догоняет, а оказывается там была еще Светлана (Миронова) – быстрая нога. Очень счастлива, что у меня хватило сил додержать второе место. Этот чемпионат России сложился для меня очень круто. Я довольна и счастлива. Верю что в дальнейшем сезон будет лучше», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».