Екатерина Юрлова: «Пока я себя привожу в форму. А в Тюмени решила посмотреть, как это работает. Наполеоновских планов уже не строю»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своей мотивации при подготовке к соревнованиям.

На чемпионате России, который сейчас проходит в Тюмени, спортсменка выиграла золото в сингл-миксте и заняла 34-е место в спринте.

– Привести себя в форму – это, наверное, был тот самый лозунг, под которым я действовала. Пока я действительно себя привожу в форму. А в Тюмени решила посмотреть, как это работает. На верном я пути или не на верном.

– Продолжите фразу: если я приведу себя в форму, то…

– Нет-нет, наполеоновских планов я уже не строю. Тут немножко другая история получилась. Я очень хотела после вторых родов как можно быстрее восстановиться. Имея опыт восстановления после рождения первого ребенка, думала, что это получится столь же быстро.

И, конечно, были цели, были планы на олимпийский сезон, тем более что время тогда, как мне казалось, позволяло подготовиться. Но, к сожалению, ситуация сложилась таким образом, что сделать это мне не удалось. А форсировать события организм уже не решился. Не дал мне такого шанса.

– Зачем тогда нужен чемпионат страны?

– Я обещала своим болельщикам. Хотела выступить на Кубке России в Ижевске, но там по ряду обстоятельств не получилось выйти на старт. А в Тюмени было бы уже просто неправильно идти на попятную. Мне кажется, многие бы просто не поняли этого.

Пока я готовилась к возвращению, получала очень много сообщений со словами поддержки, в какой-то мере, это даже стало для меня дополнительной мотивацией, – рассказала Юрлова-Перхт.

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?

Результаты чемпионата России по биатлону 2022