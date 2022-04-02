Юрлова не выступит в масс-старте на чемпионате России

Чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова сообщила, что не выступит в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

Ранее Юрлова выиграла золото в сингл-миксте вместе с Максимом Цветковым.

«Наверное, это одна из лучших моих стрелковых форм. Давно не было такого настроя на стрельбу и спокойствия. Но составляющая на лыжне оставляет лучшего.

Надеялась пробежать и масс-старт, но опубликовали списки на гонку, меня там нет. Нужно было лучше выступать в спринте.

Чемпионат России для меня окончен», – сказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?