Дмитрий Лазовский: «Были классные моменты в карьере, когда накрывала эйфория, но спортивного прорыва я еще не испытал»

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский ответил на вопросы о своей спортивной карьере.
– Были ли в вашей жизни моменты, когда пришлось поступиться своими принципами?
– Сложный вопрос! Наверное, чтобы прям радикального чего-то не было. Существенных таких не было ситуаций.
– Ломка себя – обязательное условие успешной спортивной карьеры?
– В первую очередь, мне кажется, это все зависит от жизненных ценностей. Нужно понимать, что для тебя в приоритете.
– Сколько лет вы трудились перед тем, как совершили свой первый спортивный прорыв?
– Смотря что подразумевать под первым спортивным прорывом. Честно говоря, вот чтобы прям я мог сказать «Это оно!» – еще такого я не испытал. Были классные моменты, когда накрывала эйфория, но окончательного момента прорыва еще не произошло.
– Много ли подводных камней в спорте?
– Да, достаточно много. Болельщик видит то, что происходит на дистанции, борьбу между спортсменами на рубеже.
Но, помимо этого, за кадром остаются восстановительный процесс спортсменов, питание атлетов, работа сервис-бригады, медицинского персонала, тренировки – все это остается за кадром, и под этим можно подразумевать «подводные камни».
– Если бы вам дали выбор, вы предпочли бы оказаться в далеком прошлом или в будущем?
– Я предпочитаю жить настоящим.
– Назовите свой девиз по жизни?
– «Делай как надо и будет как надо!» – сказал Лазовский.