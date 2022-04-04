Дмитрий Лазовский: «Были классные моменты в карьере, когда накрывала эйфория, но спортивного прорыва я еще не испытал»

Белорусский биатлонист ответил на вопросы о своей спортивной карьере.

– Были ли в вашей жизни моменты, когда пришлось поступиться своими принципами?

– Сложный вопрос! Наверное, чтобы прям радикального чего-то не было. Существенных таких не было ситуаций.

– Ломка себя – обязательное условие успешной спортивной карьеры?

– В первую очередь, мне кажется, это все зависит от жизненных ценностей. Нужно понимать, что для тебя в приоритете.

– Сколько лет вы трудились перед тем, как совершили свой первый спортивный прорыв?

– Смотря что подразумевать под первым спортивным прорывом. Честно говоря, вот чтобы прям я мог сказать «Это оно!» – еще такого я не испытал. Были классные моменты, когда накрывала эйфория, но окончательного момента прорыва еще не произошло.

– Много ли подводных камней в спорте?

– Да, достаточно много. Болельщик видит то, что происходит на дистанции, борьбу между спортсменами на рубеже.

Но, помимо этого, за кадром остаются восстановительный процесс спортсменов, питание атлетов, работа сервис-бригады, медицинского персонала, тренировки – все это остается за кадром, и под этим можно подразумевать «подводные камни».

– Если бы вам дали выбор, вы предпочли бы оказаться в далеком прошлом или в будущем?

– Я предпочитаю жить настоящим.

– Назовите свой девиз по жизни?

– «Делай как надо и будет как надо!» – сказал Лазовский.