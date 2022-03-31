Ирина Лещенко: «На стойке не восстановилась, был тремор в ногах. Еще до стрельбы понимала, что без штрафных кругов не обойдусь»

Белорусские биатлонисты , , и в эфире «Матч ТВ» прокомментировали победу в смешанной эстафете на чемпионате России в Тюмени.

«После стойки я подумал – если есть преимущество, то надо его удерживать. Нет смысла позволять догонять, а потом бороться на финише. Так можно и проиграть. Но все получилось», – заявил Лобастов.

«Хочу извиниться перед командой, которой пришлось потерпеть и исправлять мои ошибки. Очень жаль, что так вышло. На стойке не восстановилась, был тремор в ногах. Еще до стрельбы понимала, что без штрафных кругов не обойдусь. Состояние было получше, чем в спринте, несмотря на то, что практически не тренировались. Получилось то, что получилось», – отметила Лещенко.

«Выходила на старт бороться за призовые места. Было тяжело, потому что переболела и уже открыла велосезон. Не знала, в каком я состоянии. Было очень тяжело. Сделала все, что от меня зависело», – сказала Сола.

«Бежал на все деньги, сколько было здоровья, так и бежал. Немного не получилась стрельба лежа, не среагировал на ветер, были габаритные промахи. Поддержка бодрила очень сильно», – добавил Лазовский.