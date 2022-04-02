Латыпов о пропуске масс-старта: «Сегодня помогаю Бабикову выбирать пару лыж на гонку. Буду отдыхать, готовиться на завтра»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил решение сняться с масс-старта на чемпионате России в Тюмени.

«Изначально говорил что смешанную эстафету не побегу, но меня попросили в регионе. Поэтому решил не бежать масс-старт. Но завтра эстафету бегу.

Сегодня помогаю Бабикову выбирать пару (лыж) на гонку. Выбираю из того, что есть, потому что погода сложная.

Буду отдыхать, готовиться на завтра. Сегодня еще зябкая погода, нужно поберечься», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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