Владимир Драчев: «Если бы не было Резцовой, женский биатлон был бы совсем без впечатлений. По мужчинам вопросов не должно быть»

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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги сезона-2021/22.

Сегодня тренерский совет СБР оценил на «удовлетворительно» работу старших тренеров Юрия Каминского и Михаила Шашилова.

«Команда в целом отработала нормально. По мужчинам вопросов не должно быть. Мы за последнее время видим рост результатов. Да, было падение у Логинова, Елисеев немного выпал из когорты, но с другой стороны выросли Латыпов, Халили и Серохвостов, вернулись Цветков и Бабиков.

Говорить о каком-то сумасшедшем взлете нет смысла – его и не было. Мы не ждали супер-результатов. Понятно, что норвежцев и французов не обыграем. Но на уровне третьей-четвертой команды мы спокойно держимся. Это достаточно уверенный результат.

У девушек больше проблем. Если бы не было Резцовой, женский биатлон был бы совсем без впечатлений. Здесь по-разному можно смотреть. За общую работу я бы поставил «удовлетворительно». Уверенное серебро на Олимпийских играх – это такой огромный аванс на будущее.

Состояние нашего женского биатлона надо проанализировать. Выявить проблему. Он сейчас не на высоком уровне. Эта медаль в эстафете стала подарком за все труды. Больше впечатлиться нечем», – сказал Драчев.

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