Дмитрий Губерниев: «Есть ощущение, что следующий сезон Кубка мира – без нас. Но все так стремительно меняется, что не берусь утверждать»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об отстранении российских биатлонистов от международных стартов и решении Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в организации.

«Что делает IBU? Ощущение, что они хотят быть первыми, такими розовощекими, как сказала Крупская, пионерами. Они идут в первых рядах. FIS не собиралась нас отстранять, а мы (IBU) делаем это, несмотря на то что следующий сезон еще не скоро.

Потом им будет всем стыдно, мы их позовем в Москву, они будут стоять в очереди в мавзолей, чтобы звание пионера оправдать. Но если говорить серьезно – то в НХЛ Овечкин и ко не просто выступают спокойно, никто даже рта не раскрывает, там десятки российских игроков.

IBU должно быть очень стыдно, может быть, не сейчас, но потом. Что поделать? Хочется ответить: «Врагу не сдается наш гордый варяг».

Кто бы ни возглавил СБР, нужно продолжать работу, судиться, пытаться восстановить российский спорт, это важно, потому что должны быть ориентиры у молодежи. Минспорт не бросит, это Чернышенко, курирующий спорт, говорил.

Сколько может продлиться отстранение? Сложно сказать. Есть ощущение, что следующий сезон без нас, если говорить о биатлоне, но все так стремительно меняется, что я не берусь утверждать.

Наша задача – поддерживать спорт, быть рядом со спортсменами, объяснять, доказывать, а спортивным функционерам — делать максимум, чтобы мы могли вернуться, дипломатия, в данном случае все средства хороши.

Мне очень нравится, что ребята и девчонки стоически это переживают. Мотивация не потеряна.

Сказать можно все что угодно, но я вижу, что в сложившейся ситуации вся сборная и те люди, которые на подходе, понимают, что сейчас непростой момент, что будут соревнования, видимо, внутри России, календарь верстается, и Раубичи, где должен был проходить мира, Уфа рассматривается, Ханты-Мансийск тоже.

Надо кубковую программу готовить. Мне обидно, больно и горько за них, потому что в спорте нужно выступать вместе с сильнейшими, а сейчас этого не происходит», – сказал Губерниев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Мировой биатлон выгнал Россию – за 7 месяцев до нового сезона. К чему такая спешка?

На «Матч ТВ» в программе «Есть тема!» обсуждают отстранение российского биатлона, название выпуска – «В душе не IBU»