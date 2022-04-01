Матыцин об отстранении СБР: «Считаю, что в определенной мере это политизированное решение. Смысл такого ограничения заслуживает разъяснения IBU»

Теги Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение IBU приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР).

«Сейчас не готов с юридической точки зрения комментировать. Считаю, что в определенной мере это очередное политизированное решение со стороны международной федерации.

Смысл такого ограничения в деятельности тоже заслуживает внимания и дополнительного рассмотрения, разъяснения со стороны IBU. Я знаю, что глава СБР Виктор Майгуров находится в диалоге с международными партнерами.

Как только они (СБР) получат юридическое основание, естественно, будут рассматривать возможность защиты интересов Союза биатлонистов России», – сказал Матыцин.

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