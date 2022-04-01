Матыцин об отстранении СБР: «Считаю, что в определенной мере это политизированное решение. Смысл такого ограничения заслуживает разъяснения IBU»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение IBU приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР).

«Сейчас не готов с юридической точки зрения комментировать. Считаю, что в определенной мере это очередное политизированное решение со стороны международной федерации.

Смысл такого ограничения в деятельности тоже заслуживает внимания и дополнительного рассмотрения, разъяснения со стороны IBU. Я знаю, что глава СБР Виктор Майгуров находится в диалоге с международными партнерами.

Как только они (СБР) получат юридическое основание, естественно, будут рассматривать возможность защиты интересов Союза биатлонистов России», – сказал Матыцин.