Виктор Майгуров: «Вошла ли Юрлова в списки сборной? Естественно. В расширенный»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил выступление чемпионки мира Екатерины Юрловой-Перхт на чемпионате России в Тюмени.

Накануне Юрлова-Перхт в дуэте с Максимом Цветковым выиграла золото сингл-микста.

– Не разочаровывает, что возрастные на этом чемпионате России побеждают молодых?

– В тех или иных поколениях обсуждались провалы, это надо принимать как должное. Катя выиграла благодаря стабильной стрельбе и опыту, я наоборот порадовался за нее и поздравил.

– Она вошла в списки сборной?

– Естественно. В расширенный. Понятно, что будет углубленное медицинское обследование и так далее, но мы сегодня говорили о том, чтобы на уровне юношеского возраста максимальное количество спортсменов было протестировано. Сегодня есть возможность тестироваться в инновационных центрах.

– Есть ли интересные имена среди 20 человек?

– Там только 2-3 человека юниорского возраста. Все остальные на слуху и на виду, вы их все знаете, а мы знаем их потенциал. Будем заниматься планированием не на завтра, а на послезавтра, – сказал Майгуров.

Результаты чемпионата России по биатлону 2022