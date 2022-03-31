Иван Черезов: «Хочется, чтобы у Юрловой все получилось. Она с большим опытом, знает хорошо организм. Нужно прислушиваться к себе»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов высказался о сингл-миксте, который проходит сегодня на чемпионате России в Тюмени.

«В сингл-миксте качество стрельбы должно быть на высоком уровне, возможно, оно даже важнее функционального состояния. Необходима четкая и быстрая стрельба, главное – без дополнительных патронов.

Что касается (Кристины) Резцовой, она бежит две гонки за день, главное, чтобы это не оказалось самоуверенностью, и не получилось так, что в одной гонке она выложится, а во второй не справится. Будет очень круто и здорово, если она прекрасно выступит как в первой эстафете, так и во второй.

По Юрловой сложный вопрос. Хочется, чтобы у нее все получилось. Прежде всего, она с большим опытом, знает хорошо организм. Нужно прислушиваться к себе, качественно подбирать тренировочный процесс», – сказал Черезов.

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?