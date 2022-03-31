Дмитрий Васильев: «Юрлова замечательно себя проявила. Думаю, в конце чемпионата России она озвучит свое решение по карьере»

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России Екатерина Юрлова-Перхт Дмитрий Васильев Максим Цветков Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступление Екатерины Юрловой-Перхт в сингл-миксте на чемпионате России в Тюмени.

Сегодня Юрлова выиграла гонку в дуэте с Максимом Цветковым.

«Хорошее выступление, она замечательно себя проявила. Думаю, что в конце чемпионата она озвучит свое решение (по дальнейшей карьере – Sports.ru).

Хорошая стрельба? Это профессионализм, многолетняя отработка всех стрелковых нюансов, получение и реализация навыков.

В этом смысле опыт сегодня преобладал, и Максим очень опытен и Катя, оба чемпионы мира. Поэтому опыт был важнее, нежели юношеская удаль», - заявил Васильев.

Результаты чемпионата России по биатлону 2022

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные