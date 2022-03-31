Юрлова о победе в сингл-миксте: «Мы сразу сказали, что будем брать опытом. Открытая дверь к продолжению карьеры? Не могу ответить на этот вопрос»

Чемпионы мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков оценили свою победу в сингл-миксте на чемпионате России в Тюмени.

Цветков: «Спасибо всем за поддержку в сезоне. Сегодня я поддерживал Екатерину, поэтому все вопросы к ней. Спасибо!» – сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

«Мы сразу сказали, что будем брать опытом. Он помог нам сегодня.

Сегодня была нормальная пристрелка, все было в рабочем моменте. И ветер сегодня сопутствовал – его особенно не было, когда мы стреляли.

Это открытая дверь к продолжению карьеры? Не могу ответить на этот вопрос, к сожалению», – отметила Юрлова-Перхт.

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?

Результаты чемпионата России по биатлону 2022