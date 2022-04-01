Эдуард Латыпов: «Думаю, готовиться будем к Кубку мира. Верю, что все нормализуется. Будет хорошая атмосфера»

Российский биатлонист рассказал о настрое на соревнования в условиях отстранения от международных стартов.

– Если возможно возвращение на мира под нейтральным флагом, вернетесь? Многие и под таким условием не хотят, а теннисисты, например, согласились.

– Сейчас зачем об этом говорить? Надо ждать зиму. Будем смотреть, какие у нас будут условия, варианты. Бегать и выступать надо. Посмотрим, сложно сказать. Все будет решаться ближе к зиме. Такие вопросы нет смысла задавать, никто ничего не знает. Задача готовиться, летом тренироваться, улучшать себя. Свой план, который поставил, надо выполнить. Дальше будет видно.

– Выходил ли на контакт с биатлонистами по поводу ситуации в биатлоне и будущего?

– Нет. Но, думаю, будут собрания.

– Есть мнение, что без международных стартов уровень биатлона в стране может упасть. Согласны?

– Смотря какая будет альтернатива этим самым соревнованиям. Тоже время покажет.

– Обсуждается ли это внутри команды? Ведь подготовка к чему-то конкретному должна быть.

– Думаю, готовиться будем к Кубку мира. Там дальше будем подстраиваться. Верю, что все будет хорошо и нормализуется. Будет хорошая атмосфера, – сказал Латыпов.

Мировой биатлон выгнал Россию – за 7 месяцев до нового сезона. К чему такая спешка?