Эдуард Латыпов: «В этом году была конкретная работа над техникой – муторная, терпеливая, чтобы себя перестроить. Психологически тяжело контролировать каждый шаг»

Российский биатлонист рассказал о работе над техникой, которая способствовала его прогрессу.

– В этом году была конкретная работа над техникой, экономичность. За счет этого мы пытались добавить по ходу дистанции. Наши соперники в этом компоненте сильнее, и у нас был большой резерв. Старались весь год уделять этому большое внимание.

– Что это значит?

Техника передвижений. Правильная постановка палок, углов колена – как ты это делаешь. Раньше я ходил вот на таком согнутом колене, а по идее нужно загибать его чуть дальше. От этого увеличивается прокат, и ты практически не останавливаешься, тебя по инерции несет вперед.

А когда колено чуть выше, ты сам себя стопоришь, гасишь созданную инерцию. Ты, может быть, и сильный, но ты тратишь силы впустую, на лишние движения и моменты, – сказал Латыпов.

«Муторная, терпеливая работа, чтобы себя перестроить. Если в двух словах – все лето каждую тренировку, каждый шаг через себя, через свой мозг и мышцы прорабатываешь. Чтобы нога встала именно в этом положении. И настолько у тебя голова греется, что может взорваться. Настолько психологически тяжело каждый свой шаг контролировать.

Кто следит за этим – видно, что техника улучшилась. Раньше, по себе помню, у меня она разваливалась уже ко второму кругу. Может, второй круг еще держал, а третий уже все. Сейчас получается держать положение корпуса, всю технику до конца гонки, не ломаться и за счет этого как раз и держится скорость», – добавил биатлонист.