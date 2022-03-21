Виктор Майгуров: «Ни наши спортсмены, ни тренеры, ни СБР не нарушали пунктов конституции IBU, на основании которых нас можно было бы отстранить»

Глава Союза биатлонистов России ( ) объяснил отказ от выступления на этапах Кубка мира в нейтральном статусе.

«Мы получили уведомление от IBU, что спортсмены могут быть допущены только в нейтральном статусе, без обозначения своей страны, без российских логотипов, плюс по индивидуальному приглашению. Для нас это в принципе было неприемлемо.

Также мы понимали определенную угрозу безопасности спортсменов, нахождения там с учетом тех или иных высказываний стран, спортсменов. Мы не понимали, какие еще события могут разворачиваться вокруг этого.

В то же время Эстония однозначно заявила, что не допустит наших спортсменов в свою страну, несмотря на нейтральный статус. Мы сочли нужным принять решение не участвовать в оставшихся этапах Кубка мира. Через 2-3 дня IBU принял решение полностью не допускать нас.

Я думаю, это основано в первую очередь на эмоциях, на том эмоциональном фоне, под которым находится вся Европа и весь мир. Ни наши спортсмены, ни тренеры, ни СБР не нарушали пунктов конституции , на основании которых нас можно было бы отстранить», – сказал Майгуров.