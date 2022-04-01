Эдуард Латыпов: «Стойка в олимпийской эстафете в кошмарах не снится. Все прошло, выводы сделаны. Это сделало меня только сильнее»

Российский биатлонист рассказал, не снится ли ему последняя стойка в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортсмен подходил к стрельбе с большим преимуществом, но ушел на два штрафных круга. В итоге российская команда завоевала бронзу.

– Как оцениваете сезон?

– На семерку-восьмерку из десяти. Десятку себе сложно поставить, потому что знаю, что могу выступать лучше во многих гонках. И здесь, в Тюмени, осталось выступить хорошо, реализовать наработанное и спокойной пойти отдыхать, поехать к семье.

– Можете назвать самый счастливый момент сезона и, наоборот, самый грустный?

– Все счастливые! Все, что получается или нет – уже опыт. Я так отношусь к этому. Ничего не могу выделить, потому что каждый день и момент эмоциональны: хорошее, как и плохое настроение всегда важны.

– Последняя стойка вам не снится до сих пор в кошмарах? Не нанесла ли вам она психологическую травму, как когда-то Эмилю Свенсену?

– Нет, не снится. Все прошло, выводы сделаны. Дальше работаем. Конечно, неприятно, это остается. Опыт, который я прожил и пережил. Двигаемся дальше. Это сделало меня только сильнее в этом плане.

– Некоторые биатлонисты дают на такие переживания ровно один день. А вы?

– Старался сразу это убрать, ведь надо было дальше готовиться к масс-старту. Зачем уже об этом думать. Сделал выводы, посмотрел, какие моменты можно было в дальнейшем исправить, ведь на этом не закончилась. Надо было дальше двигаться, не уходить в себя, в какое-то уныние. Взять себя в руки и работать дальше, как все спортсмены. У всех бывают неудачные гонки. Это не повод расслабиться или сдаться.

Иностранные спортсмены не подходили лично, но писали, поддерживали. Говорили, бывает такое. Я обсудил с тренером, двигаемся дальше. Сейчас не так много времени, чтобы обсуждать пройденный этап, не к месту, – сказал Латыпов.