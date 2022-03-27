Серохвостов об олимпийской эстафете: «Когда Латыпов прошел первый рубеж на ноль, я хотел поздравить парней, но по их лицам понял, что лучше вообще рот не открывать»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился воспоминаниями о мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

15 февраля сборная России взяла в гонке бронзу. На четвертом этапе бежал Эдуард Латыпов – он лидировал с минутным преимуществом до последней стрельбы, где зашел на два штрафных круга.

«Первые три этапа я находился на трассе, подгонял команду, стоял с запасными палками. Когда Максим Цветков уже добегал последний круг, я ушел в разминочный городок и стоял с парнями.

Когда Эдик прошел первый рубеж на ноль, я уже хотел поздравить парней, но по их лицам понял, что мне сейчас лучше вообще рот не открывать, так как они все были очень напряжены.

Когда смотрели последний рубеж и Эдик ушел на штрафные круги, у меня просто комок в горле стоял, и были мысли о том, как такое вообще возможно? Было очень обидно за парней. Сложно передать словами, что там происходило.

На стадионе был просто ужас. Никто ничего не говорил, только когда норвежец Кристиансен ушел с рубежа, все норвежцы завыли.

Я даже испугался, подумал, что на рубеже что-то произошло, но оказалось, что норвежец ушел, а Эдик всё стрелял и стрелял. И у всей российской команды еще большее напряжение повисло в воздухе», – сказал Серохвостов.

Крах Латыпова на стрельбе: наши биатлонисты чуть не взяли золото в эстафете, но Эдик посыпался