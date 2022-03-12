Юрий Каминский: «Постарались сделать все, чтобы Латыпов как можно быстрее забыл олимпийскую эстафету»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону рассказал о подготовке спортсменов к финалу Кубка России в Уфе.

– Ребята настроены очень серьезно, хотят показать самые высокие результаты – все хотят выиграть.

За неделю здесь, конечно, сильно объемных тренировок не было, сделали определенную подводящую работу. Постарались восстановить состояние, чтобы здесь хорошо выглядеть.

Опытные спортсмены знают, как справляться с давлением – не первый раз участвуют в соревнованиях. Надо, чтобы молодые справились.

– Насколько Латыпов отошел от той самой олимпийской эстафеты?

– Мы постарались сделать все, чтобы не очень сильно по его психике это ударило, чтобы как можно быстрее забыл Эдуард.

Забыл ли? Эта гонка (спринт на Кубке России) не такая уж контактная, работа будет стандартная, а вот в преследовании и масс-старте, скорее всего, это увидим.

– Что скажете об общем уровне соревнований?

– В этом году общий уровень наших спортсменов поднялся. Это мы видим и на международных соревнованиях. Определенную конкуренцию составят те ребята, которые выступают в России.

Есть несколько спортсменов, которые показывают хороший ход: Каюмов, Бажин. При удачной стрельбе они составят конкуренцию сборникам, – сказал Каминский в эфире .

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