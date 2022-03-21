Эдуард Латыпов: «После Олимпиады я почувствовал некое опустошение. Времени на восстановление совсем не было»

Российский биатлонист рассказал об опустошении, которое почувствовал после Олимпиады-2022 в Пекине.

– После возвращения с Олимпиады у вас не было возможности серьезно тренироваться, сплошная череда чествований и празднований?

– Не совсем так: да, встречи и празднования были, но тот тренировочный план, который мне прислал наш старший тренер ( ), я выполнил. Возможно, с этим и было связано какое-то переутомление: старался выполнить план полностью, невзирая на то, что было меньше времени на отдых и восстановление – были все эти чествования, празднества, официальные встречи, семейные дела, которые тоже надо было сделать после долгого отсутствия дома.

Наверное, надо было тренировочный план, исходя из этого, попытаться как-то скорректировать. График все время был переполненный: после тренировки надо успеть съездить в кучу мест, забрать дочку из садика, позаниматься с ней. Переделать какие-то домашние дела и сделать потом вторую тренировку. А потом может быть еще какая-то важная встреча. А утром снова ранний подъем и тренировка. И так по кругу.

– Возможно, после мощного эмоционального и психологического всплеска на последовал еще и некий спад?

– Можно сказать, что после Олимпиады я почувствовал даже некое опустошение. Да и времени на восстановление совсем не было. А мне совершенно необходимо было эмоционально подзарядиться. Но для этого времени совсем не хватало. Мне бы хотелось спокойно посидеть, подумать, переосмыслить всю Олимпиаду, все гонки, где и что произошло, все разложить в голове по полочкам, сделать какие-то выводы, расписать на бумаге все нюансы. На это времени не было.

По горячим следам, конечно, какие-то разборы были, но, чтобы уверенно идти вперед, этого мало. Ну а когда уже приехали на сбор в Уфу, стали целенаправленно готовиться к чемпионату России. Правда, начало кубковых гонок получилось совсем не таким, как хотелось бы, – сказал Латыпов.