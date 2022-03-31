Михаил Первушин: «Успехи Серохвостова мотивируют. Есть такая белая спортивная зависть. Так же футболисты смотрят на Роналду и стараются догнать его»

Российский биатлонист Михаил Первушин рассказал, что хотел бы продолжить работу с тренером Юрием Каминским, а также о том, что его мотивируют успехи других спортсменов.

– Вы бы хотели продолжить работу с Каминским?

– Да, но я не тот спортсмен, которого стоит спрашивать, где бы он хотел тренироваться. Я пока не заслужил, как тот же Саша Логинов или Латыпов, такого права ни по опыту, ни по результатам. Но мне понравилось работать, понравился план, и я вижу результат.

Мы вчера разговаривали с Юрием Михайловичем и разбирались, почему у меня сейчас такое состояние. Мы знаем, что нужно поменять в подготовительном периоде. Я был у него первый год, и он меня, по сути, не знал. Так что в тренировочном процессе нас ждут изменения.

– Многие спортсмены говорят, что переход из юниорского во взрослый биатлон дается очень тяжело. Вы это ощутили, или для вас был просто очередной сезон?

– Мне тяжелее было переходить из юношей в юниоры, а сейчас я уже знал, что ничего хорошего меня в первый год не ждет. Понимал, что мне нужно учиться и смотреть, как бегут те, кто лучше меня, и стараться что-то у них перенять.

Я боролся ходом на первых этапах Кубка России и пробился на Кубок IBU, показывая одну из лучших скоростей. Но даже когда уехал на IBU, ходом не был там последним. Со стрельбой также были проблемы.

Не могу сказать, что переход из юниорского во взрослый биатлон дался мне тяжело. Это у всех индивидуально. Тот же Серохвостов перешёл и никакой тяжести не чувствует. Всё зависит от готовности и состояния.

– Успехи Даниила мотивируют? Ведь ваш ровесник показывает, что можно сражаться и с сильнейшими мужиками.

– Конечно, меня мотивируют его успехи. Есть такая белая спортивная зависть. Так же футболисты смотрят на Роналду и стараются догнать его, искренне в это верят.

Это подталкивает к результату. Мы тоже смотрим на лучших российских молодых и не очень спортсменов и стараемся их догнать и обогнать, – сказал Первушин.