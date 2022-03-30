Юрий Каминский: «Отсутствие олимпийской медали у Серохвостова – дополнительная мотивация на ЧР. Он сейчас хочет доказать, что шел по нарастающей»

Теги сборная России чемпионат России Юрий Каминский Даниил Серохвостов Биатлон

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал победу Даниила Серохвостова в спринте на открытом чемпионате России в Тюмени. 

– У Дани была очень хорошая скорость на дистанции. Карим Халили и Даня не прерывали подготовку ни на день после Олимпиады, они всё сделали правильно. В двух словах сказал, что это тот уровень, который у него должен быть постоянно.

– Отсутствие у Даниила олимпийской медали является дополнительной мотивацией для выступления здесь?

– Думаю, да. Он сейчас хочет доказать, что шел по нарастающей. Возможно, мы его немного перенапрягли, поэтому он перегорел психологически.

Будем разбираться, почему это произошло. Чисто внешне у него не было обиды из-за того, что он не попал в эстафету на Играх. Мы нормально поговорили. Он в принципе был согласен, – сказал Каминский. 

Открытый чемпионат России. Серохвостов выиграл спринт, Латыпов – 2-й, Халили – 3-й, Цветков – 8-й, Логинов – 10-й

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