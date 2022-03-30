Юрий Каминский: «Отсутствие олимпийской медали у Серохвостова – дополнительная мотивация на ЧР. Он сейчас хочет доказать, что шел по нарастающей»

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал победу в спринте на открытом чемпионате России в Тюмени.

– У Дани была очень хорошая скорость на дистанции. Карим Халили и Даня не прерывали подготовку ни на день после Олимпиады, они всё сделали правильно. В двух словах сказал, что это тот уровень, который у него должен быть постоянно.

– Отсутствие у Даниила олимпийской медали является дополнительной мотивацией для выступления здесь?

– Думаю, да. Он сейчас хочет доказать, что шел по нарастающей. Возможно, мы его немного перенапрягли, поэтому он перегорел психологически.

Будем разбираться, почему это произошло. Чисто внешне у него не было обиды из-за того, что он не попал в эстафету на Играх. Мы нормально поговорили. Он в принципе был согласен, – сказал Каминский.

Открытый чемпионат России. Серохвостов выиграл спринт, Латыпов – 2-й, Халили – 3-й, Цветков – 8-й, Логинов – 10-й