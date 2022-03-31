Никита Лобастов: «В Уфе и Тюмени отличные комплексы, поэтому мы только удовольствие получаем от тренировок и выступлений здесь»

Белорусский биатлонист рассказал, что получает удовольствие от соревнований в России.

Сегодня сборная Беларуси победила в смешанной эстафете на чемпионате России в Тюмени.

«В первую очередь я и тренеры с ребятами рассчитывали создать хорошую конкуренцию ребятам из России, но о победе никто не думал. Хотели серьезно поработать и в итоге у нас классно получилось, но в очень упорной борьбе.

В спринте у меня было непонятное состояние. Много факторов сыграло против меня. Но в эстафете я всегда чувствую большую ответственность перед командой и рад, что сумел показать здесь свой уровень. Конечно, сыграла роль и наша сервис-команда, которая сработала просто отлично.

В плане инфраструктуры в России нет никаких проблем. Сложно отметить какие-то минусы. В Уфе и Тюмени отличные комплексы, поэтому мы только удовольствие получаем от тренировок и выступлений здесь.

О планах на отпуск я пока не думал, хотел бы сначала приехать домой, а дальше буду смотреть по обстановке», – сказал Лобастов.