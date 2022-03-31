Падин об изоляции российского и белорусского биатлона: «А вдруг нас не откинет, а вынесет вперед? Как говорил Сталин: «Не сможете выиграть золото – поедете его добывать»

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Тренер мужской сборной Беларуси Андрей Падин высказался об уровне чемпионата России и международной изоляции российского и белорусского биатлона.

– Как вам уровень чемпионата России? Одни и те же на манеже.

– На то она и сборная – туда не просто попадают сильнейшие люди. При этом в регионах есть люди с неплохим потенциалом.

– Вместе с тем Свердловская область не может набрать состав на смешанную эстафету.

– В спорте, насколько мне известно, сейчас идет небольшая экономия. Многие регионы страдают финансово. А биатлон – вид спорта не из дешевых. Нужны вливания. Будут вливания – думаю, появятся и биатлонисты в Свердловской области. Чтобы вырастить спортсмена, нужно в него вложить. Сами по себе, как грибы, они не растут.

– Как год-другой без международных стартов повлияют на российский биатлон? Далеко откинет?

– Сложный вопрос. А вдруг нас не откинет, а вынесет вперед? Посмотрим. Надо идти по принципу, о котором говорил Сталин: «Не сможете выиграть золото – поедете его добывать», – сказал Падин.

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