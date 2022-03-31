Андрея Падин: «Чтобы работать в сборной России, надо заставить меня убрать серьезные нагрузки и поправить строгий и ершистый характер»

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Тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин рассказал, при каких условиях может вернуться в российскую команду.

«Пока не готов ответить на вопрос, ждать меня в следующем сезоне или нет. Отвечу шуткой: чтобы Падину работать в сборной, ему сначала надо устранить или его надо излечить от двух недугов: заставить его убрать серьезные нагрузки, от которых плачут спортсмены, и поправить его характер, чтобы он перестал быть строгим и ершистым.

Если по двум пунктам стать более лояльным, то можно и работать со спортсменами сборной России», – сказал Падин.

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